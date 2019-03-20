Вопросы градостроительства рассмотрели участники публичных слушаний в Псковской гордуме

10:54, 20 марта 2019, ПАИ

Вопросы, касающиеся предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров земельных участков, рассмотрели участники публичных слушаний в Псковской городской Думе под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 126 кв. м. Объект находится в Моховом проезде, 2 в территориальной зоне Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа). Изменение границ участка заявитель обосновывает тем, что граница земельного участка является смежной с территорией общего пользования.

По данному вопросу участники публичных слушаний рекомендовали администрации города Пскова принять положительное решение.

Также члены публичных слушаний рассмотрели еще 2 подобных вопроса. Первый заявитель просил расширить границы участка для строительства гостиницы, а второй заявитель - для строительства гаражей.

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По данным вопросам были высказаны возражения, в связи с этим участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации города Пскова рассмотреть вопросы на заседании комиссии по землепользованию и застройке.