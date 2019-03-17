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Килограмм синтетических наркотиков и их распространителя обнаружили полицейские в Пскове

С 8 по 10 марта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в Пскове на улицах Аллейной, Гремячей, Красногорской, в Красном и Земельном переулках. В ходе него был изъят килограмм наркотического средства синтетического происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления Сергей Титов.

Задержан подозреваемый в бесконтактном способе сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 19 марта в прямом эфире проекта ПАИ-live Сергей Титов пообещал взять на личный контроль сообщение читателя ПАИ о том, что в Пскове на Красногорской набережной периодически делают закладки. «Тут проблема не только по данной улице, а по всей области и территории РФ. 72% сбыта наркотиков проходят именно бесконтактно», - отметил Сергей Титов.

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