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Экономика

Осушение двух дворов в Дно обойдётся в 7 млн рублей

Осушение дворовой территории дома № 2 по улице Энергетиков и домов №№ 1, 2 по улице Заводской (2 очередь строительства) заказала администрация города Дно. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.  

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 408 тыс. 299,17 рубля, средства будут выделены из бюджета муниципального образования.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 8 апреля.

В техническом задании предусмотрены расчистка канала, колодцев, устройство водовыпусков с крыш, организация рельефа и устройство парковочных площадок, устьевые сооружения, трубопереезд, устройство асфальтобетонного покрытия на радиусах дорог, восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог и установка бортового камня. Работы нужно выполнить по 1 марта 2020 года.

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