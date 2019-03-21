Осушение двух дворов в Дно обойдётся в 7 млн рублей
Осушение дворовой территории дома № 2 по улице Энергетиков и домов №№ 1, 2 по улице Заводской (2 очередь строительства) заказала администрация города Дно. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 408 тыс. 299,17 рубля, средства будут выделены из бюджета муниципального образования.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 8 апреля.
В техническом задании предусмотрены расчистка канала, колодцев, устройство водовыпусков с крыш, организация рельефа и устройство парковочных площадок, устьевые сооружения, трубопереезд, устройство асфальтобетонного покрытия на радиусах дорог, восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог и установка бортового камня. Работы нужно выполнить по 1 марта 2020 года.