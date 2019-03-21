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Псковский тхэквондист поедет на соревнования в Италию при поддержке администрации области

Пскович Денис Стволов при поддержке администрации Псковской области поедет на международные соревнования по тхэквондо — Первенство Европы 2019 года, которое состоится 31 марта в Римини (Италия). Об этом сообщил тренер спортсмена Владимир Кочетов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Владимир Кочетов рассказал, что Денис Стволов завоевал «золото» на Чемпионате и Первенстве России по тхэквондо ITF в спарринге свыше 60 килограммов среди детей 11-13 лет. Соревнования проходили 10 февраля в Улан-Уде (Бурятия). «Соответственно, он вошёл в состав сборной России и получил право выступать на Первенстве Европы в Италии», - отметил тренер.

По его словам, молодой спортсмен сейчас ведет активную подготовку к Первенству Европы. Тренер спортсмена отметил, что средства для поездки на международные соревнования выделены из резервного фонда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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