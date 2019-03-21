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Экономика

1 млрд рублей выделит Правительство РФ на повышение военных пенсий ветеранов Великой Отечественной войны

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на повышение военных пенсий ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает ТАСС.

«В повестке дня несколько законопроектов, один из них касается военных пенсий для ветеранов-участников Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, - сказал премьер. - Мы выделяем на эти цели дополнительно 1 млрд рублей». По его оценке, за счет этого у указанной категории ветеранов пенсии вырастут на 15-20%. Он добавил, что изменение вступит в силу с 1 мая 2019 года.

В ходе заседания правительства Дмитрий Медведев рассказал, что принято решение ввести дополнительные гарантии для людей, которые хотят сами выбирать банк, где будут получать зарплату. «Сейчас, как известно, зарплаты платят или в кассе, или на банковскую карту, причем кредитную организацию обычно выбирает работодатель», - сказал глава правительства, отметив, что действующая норма и сейчас позволяет заменить банк, однако зачастую работодатели не хотят этим заниматься. По словам Дмитрия Медведева, для того, чтобы это исключить, подготовлены два законопроекта, в случае принятия которых будет 15 календарных дней на переоформление документов. Кроме того, за неисполнение этой нормы будет предусмотрена административная ответственность.

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