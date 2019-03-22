0
13:53
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
13:40
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
13:07
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
12:32
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
11:24
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
10:37
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
10:17
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Еще новости
Общество

Международный день таксиста отмечается 22 марта

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. Об этом пишет портал calend.ru. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который считается традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца (John Hertz), основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые таксисты появились уже в 1907 году. К 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. И только 21 июня 1925 года постановлением коммунхоза Моссовета в городе вновь было открыто регулярное таксомоторное движение.

Именно этот день московские таксисты считают днем рождения современного российского такси и наряду с Международным днем такси отмечают его как свой профессиональный праздник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
22 марта 2019
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
22 марта 2019
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
22 марта 2019
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
22 марта 2019
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
22 марта 2019
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
22 марта 2019
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»

Идет загрузка...