Заморозку цен на топливо в России планируется продлить до июля
Правительство России решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо оптом и в розницу, заключенного с нефтяниками до 31 марта, еще на три месяца, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины. С нефтяниками этот вопрос обсудят на следующей неделе.
Эксперты считают, что такие действия обусловлены желанием властей подстраховаться на случай роста экспортных котировок.