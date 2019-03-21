Заморозку цен на топливо в России планируется продлить до июля

09:28, 22 марта 2019, ПАИ

Правительство России решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо оптом и в розницу, заключенного с нефтяниками до 31 марта, еще на три месяца, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины. С нефтяниками этот вопрос обсудят на следующей неделе.

Эксперты считают, что такие действия обусловлены желанием властей подстраховаться на случай роста экспортных котировок.