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89-летнюю псковичку сбил ВАЗ при движении задним ходом на улице Гоголя

21 марта в 17:50 в Пскове у дома № 1 по улице Гоголя ВАЗ-21093 при движении задним ходом сбил 89-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пенсионерка госпитализирована.

В этот же день в 8:30 в Островском районе на 29-м километре дороги Остров - Вышгородок «Ауди» на высокой скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир автомобиля.

Аналогичная авария произошла в 8:50 в Псковском районе на 2-м километре дороги Моглино – Ветошка. 70-летний водитель ВАЗ-21104 доставлен в больницу.

В 19:30 в Пскове у дома № 14 по улице Юбилейной «Пежо-307» сбил 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 20:25 в Великих Луках во дворе дома № 11 по улице Матвея Кузьмина 16-летняя девушка не справилась с управлением и упала со скутера, она получила незначительные травмы.

В 20:55 в Великих Луках у дома № 11 по улице Дружбы «Лада Ларгус» под управлением 19-летней девушки сбил 62-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы.

Напомним, в 4:00 Пскове у дома № 65 по Рижскому проспекту неустановленный автомобиль сбил 53-летнего мужчину, который погиб на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

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