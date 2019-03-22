Более 40 тысяч рублей лишился великолукский пенсионер, пытаясь отдохнуть на Чёрном море

12:47, 22 марта 2019, ПАИ

Пожилой житель Великих Лук перевёл более 40 тысяч рублей мошенникам за отдых в пансионате на Чёрном море. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанин нашёл в Интернете сайт, зарегистрировался на нём и забронировал номер в пансионате, расположенном на черноморском побережье. На указанные реквизиты он перевел более 40 тысяч рублей. Однако съездить на море он так и не сумел. В связи с этим он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Аналогичная история произошла недавно с жительницей Пскова, которую тоже ввели в заблуждение мошенники. В этой связи полиция призывает граждан быть предельно осмотрительными при осуществлении подобных операций через Интернет.