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К полутора годам ограничения свободы приговорён случайно убивший соседа пскович

В Псковском районе осужден мужчина, который случайно убил соседа (часть 1 статьи 109 УК РФ). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ряда ограничений. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что ночью 30 мая 2018 года мужчина, находясь дома, был недоволен шумом, который доносился из квартиры соседей, где распивали спиртное. Он попросил их не нарушать покой и общественный порядок, однако соседи все равно продолжили шуметь. Тогда мужчина повторно зашёл к ним в квартиру, но уже представился сотрудником полиции.

Между хозяином квартиры и мужчиной возник конфликт. Пришедший не менее двух раз ударил хозяина кулаками в грудную клетку и не менее пяти  - в голову, лицо и шею. В результате мужчина  упал и ударился затылком о деревянный подлокотник дивана. От полученной травмы он скончался.

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