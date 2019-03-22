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3 тысячи пачек сигарет обнаружили пограничники в вагоне с комбикормом в Себеже

В  железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу России партии табачной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, на выезд из России прибыл грузовой состав, который следовал из Великих Лук на территорию сопредельного государства. При оформлении и осмотре грузового поезда у пограничников возникли сомнения в том, что средство таможенной идентификации одного из бункерных вагонов недостаточно зафиксировано, что явно указывало на несанкционированный доступ в него.

Сотрудники пункта пропуска приняли решение отцепить подозрительный вагон, в котором в качестве перевозимого груза значился комбикорм, для проведения его досмотра. В результате стражи границы совместно со специалистами контрольных служб выявили более 3 тысяч пачек сигарет, укрытых в сыпучем грузе.

Страну производства табачных изделий установить не удалось, так как на них отсутствовали акцизные марки и какая-либо идентификационная информация. Предварительная оценочная стоимость выявленной партии составила около 150 тысяч рублей.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения процессуальных действий. Проводится комплекс мероприятий по установлению причастных к данной противоправной акции лиц.

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