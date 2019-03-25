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Порядка 142 млн рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилья
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Экономика

Порядка 142 млн рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилья

Финансовую поддержку в размере 142 млн 334 тысяч рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте Правительства РФ. Сегодня, 25 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании документов, касающихся расселения из аварийного жилья.

«Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели», - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.

Дмитрий Медведев сообщил, что за шесть лет необходимо расселить 530 тысяч человек и построить 9 млн кв. метров жилья. «Эта цель поставлена в федеральном проекте по обеспечению сокращения непригодного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - напомнил премьер-министр.

Для контроля выполнения субъектами Федерации в 2019–2021 годах региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, распоряжением №446-р утверждены целевые показатели реализации таких программ. Для каждого субъекта Федерации установлены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда и численность подлежащих переселению граждан.

Псковской области, исходя из данных в документах, в период с 2019 по 2021 годы необходимо расселить 8,97 тысяч кв. метров жилья, в новые квартиры смогут переехать порядка 490  человек. В 2019 году предстоит расселить 590 квадратных метров жилья, в результате чего жилищные условия улучшат 30 человек. В 2020 году и 2021 годах в регионе необходимо расселить по 4,19 тысяч кв. метров, каждый год нужно будет предоставить квартиры 230 псковичам.

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