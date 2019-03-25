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Экономика

Новое промышленное и швейное оборудование купит псковское УФСИН благодаря областным властям

УФСИН России по Псковской области планирует приобрести швейное оборудование, более 20 единиц промышленной техники на средства, которые выделены для укрепления материально-производственной деятельности пенитенциарных учреждений в рамках взаимодействия ведомства и региональной администрации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН, финансовую поддержку ведомству оказал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.

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