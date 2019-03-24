Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч за дачу взятки его директором
Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч рублей за дачу взятки его директором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2016 года директор компании передал должностному лицу Государственной инспекции по труду Псковской области 17 тыс. рублей в виде взятки в целях минимизации наказания, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ. Предполагалось привлечь к административной ответственности не юридическое лицо, а должностное, что противоречит требованиям частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В этой связи прокурором города в отношении ООО «Транском» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная передача денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением).