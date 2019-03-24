0
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Еще новости
Происшествия

Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч за дачу взятки его директором

Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч рублей за дачу взятки его директором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2016 года директор компании передал должностному лицу Государственной инспекции по труду Псковской области 17 тыс. рублей в виде взятки в целях минимизации наказания, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ. Предполагалось привлечь к административной ответственности не юридическое лицо, а должностное, что противоречит требованиям частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В этой связи прокурором города в отношении ООО «Транском» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28  КоАП РФ (незаконная передача денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция

Идет загрузка...