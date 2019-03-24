Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч за дачу взятки его директором

09:56, 26 марта 2019, ПАИ

Псковское ООО «Транском» оштрафовано на 500 тысяч рублей за дачу взятки его директором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2016 года директор компании передал должностному лицу Государственной инспекции по труду Псковской области 17 тыс. рублей в виде взятки в целях минимизации наказания, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ. Предполагалось привлечь к административной ответственности не юридическое лицо, а должностное, что противоречит требованиям частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В этой связи прокурором города в отношении ООО «Транском» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная передача денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением).