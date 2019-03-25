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Экономика

Единый центр для работы с предпринимателями появится в Псковской области в 2019 году

Единый центр «Мой бизнес» для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) появится в Псковской области в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасию Иванову.

По словам Анастасии Ивановой, появление такого центра увеличит количество предпринимателей и даст возможность оказывать бизнесменам консультации по принципу одного окна. «Центр даст появление в 2019 году 36 новых субъектов МСП, и увеличение до 80 тысяч человек, вовлеченных в малый бизнес», - пояснила она.

Анастасия Иванова уточнила, что в единый центр для работы с предпринимателями войдут центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр и центр инноваций социальной сферы.

Она отметила, что создание центра стало возможным благодаря участию Псковской области в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На его создание выделены примерно 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области сообщила, что сотрудники центра «Мой бизнес» будут также рассказывать предпринимателям о мерах поддержки, которую можно получить от корпорации малого и среднего предпринимательства.

Она также добавила, что за восемь лет благодаря поручительству Фонда, субъекты малого и среднего предпринимательства Псковской области смогли привлечь кредитов на сумму порядка 1,7 млрд рублей.

Напомним, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработало Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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