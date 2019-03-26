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Общество

Псковская область находится на 60-м месте в Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ

Псковская область находится на 60-м месте в Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации по итогам  2018 года. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев на общественных слушаниях по проблеме распространения «квази – общепитов, наливаек» сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

«Проблема куда шире, чем пивнушки. Пивнушки - это суперчванство», - сказал Султан Хамзаев. Он пояснил, что «они залезли к нам домой», в то время как государство и общество пытаются защитить детей. «Это реальность, в которой находимся, и Псков не в лучшей ситуации», - отметил спикер.

Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться того, чтобы генсовет партии «Единая Россия» принял решение, которое изменит жизнь граждан в лучшую сторону.

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