Псковская область находится на 60-м месте в Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ

11:45, 26 марта 2019, ПАИ

Псковская область находится на 60-м месте в Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации по итогам 2018 года. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев на общественных слушаниях по проблеме распространения «квази – общепитов, наливаек» сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Проблема куда шире, чем пивнушки. Пивнушки - это суперчванство», - сказал Султан Хамзаев. Он пояснил, что «они залезли к нам домой», в то время как государство и общество пытаются защитить детей. «Это реальность, в которой находимся, и Псков не в лучшей ситуации», - отметил спикер.

Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться того, чтобы генсовет партии «Единая Россия» принял решение, которое изменит жизнь граждан в лучшую сторону.