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Экономика

Объем ремонтных работ на дорогах Псковской области увеличится в 1,6 раза

Объем ремонтных работ на дорогах Псковской области в этом году увеличится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим. Об этом доложил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании администрации региона сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин сообщил, что плановые расходы дорожного фонда на 2019 год составляют 5 млрд 869 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 млрд 602 млн рублей. В частности, на региональную сеть автодорог будут направлены 4 млрд 274 млн рублей (73%); на местную сеть – 1 млрд 394 млн рублей (24%); на развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 110 млн рублей (2%); прочие расходы составят 91 млн рублей (1%).

Докладчик уточнил, что в текущем году на региональных дорогах планируется выполнить работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (178 км, в том числе 126 км - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), а также по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (81 км).

Также будет выполнен капремонт 9 мостов. Кроме того, в текущем году начнется строительство моста через реку Кебь, который обеспечит круглогодичный доступ к СНТ «Кебь», добавил Борис Елкин.

По его словам, в этом году в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией начнутся работы по реконструкции дорог Гверздонь – Крупп - Кулье в Печорском районе (6,6 км) и Лавры - граница с Латвией (4,2 км).

Будут завершены начатые в минувшем году работы по реконструкции участка дороги Ущицы - Борок в Куньинском районе (12,7 км), Струково - станция «Вишенка» в Псковском районе (1,4 км).

В рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» на ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий за счет средств областного бюджета будет направлено 1 млрд 389 млн рублей, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 448 млн рублей.

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