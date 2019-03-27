Штраф в 10 тысяч рублей заплатит пенсионерка из Пустошкинского района за торговлю суррогатом

09:43, 27 марта 2019, ПАИ

76-летняя жительница Пустошкинского района признана виновной в хранении и сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В декабре 2018 года женщина приобрела у неустановленного лица 10 литров спиртосодержащей жидкости, затем развела её водой, подготовив к реализации. 18 января во время проверочной закупки женщина продала бутылку разведенной спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра за 100 рублей.

В результате суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.