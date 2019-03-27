Более 150 тысяч рублей списал мошенник с карты пожилой великолучанки
Более 150 тысяч рублей списал мошенник с карты 70-летней великолучанки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,
По версии следствия, 25 марта ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионерки, якобы, пытаются снять деньги, и чтобы это не допустить ей требуется перевести средства со своей карты в банк.
Великолучанка сообщила необходимые реквизиты карты, и в результате лишилась денег.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.