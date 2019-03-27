Контейнерные площадки на псковских кладбищах обойдутся в 630 тысяч рублей
Управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало работы по обустройству контейнерных площадок на территории кладбищ Орлецы-1, Орлецы-2 и Орлецы -3. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 632 тыс. 216,48 рубля. Средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год по основному мероприятию «Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления» подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова».
Проведение аукциона запланировано на 12 апреля.