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Экономика

Контейнерные площадки на псковских кладбищах обойдутся в 630 тысяч рублей

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало работы по обустройству контейнерных площадок на территории кладбищ Орлецы-1, Орлецы-2 и Орлецы -3. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 632 тыс. 216,48 рубля. Средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год по основному мероприятию «Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления» подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова».

Проведение аукциона запланировано на 12 апреля.

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