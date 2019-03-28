Российские заводы Ford может купить Hyundai
Азиатская компания Hyundai заинтересовались покупкой российских заводов Ford. Как пишет газета «Известия», ранее акционеры совместного российско-американского Ford Sollers приняли решение закрыть производство в РФ.
«Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей. Корейцы заинтересованы в оборудовании завода двигателей», — пояснил собеседник издания.
Как пояснила пресс-секретарь СП Ford-Sollers Екатерина Комарова, уже идут переговоры о приобретении производственных площадок, но договоров о продаже пока нет.