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Экономика

Российские заводы Ford может купить Hyundai

Азиатская компания Hyundai заинтересовались покупкой российских заводов Ford. Как пишет газета «Известия», ранее акционеры совместного российско-американского Ford Sollers приняли решение закрыть производство в РФ.

«Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей. Корейцы заинтересованы в оборудовании завода двигателей», — пояснил собеседник издания.

Как пояснила пресс-секретарь СП Ford-Sollers Екатерина Комарова, уже идут переговоры о приобретении производственных площадок, но договоров о продаже пока нет.

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