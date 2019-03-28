Михаил Ведерников поблагодарил Михаила Ковальчука за идею проведения Кикоинских чтений в Пскове

11:43, 28 марта 2019, ПАИ

«Идея проведения в Пскове Кикоинских чтений принадлежит президенту научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, и я благодарен за эту инициативу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода в день открытия чтений в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, сотрудничество между администрацией Псковской области и научно-исследовательским центром «Курчатовский институт» сразу начали складываться «очень динамично». Губернатор объяснил это тем, что именно в Пскове родился и учился «великий физик» и сегодня исполняется 111 лет со дня его рождения.

«У нас большие планы мы сегодня проводим конференцию в нашем вузе, завтра планируем посетить школу, где учился Исаак Кикоин. Она требует внимания, требует ремонта, и завтра мы как раз будем подписывать соглашение между Псковской областью и Российским фондом фундаментальных исследований. Мы рассчитываем, что в рамках этого соглашения много интересного и полезного вместе сможем сделать», - отметил Михаил Ведерников.

Проведение Кикоинских чтений в Псковской области стало возможно благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. В дальнейшем Кикоинские чтения планируется проводить в Пскове ежегодно.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.

В рамках чтений подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).