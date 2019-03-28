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Общество

На четверть сократилось количество убийств в Псковской области в 2018 году

Количество убийств в Псковской области в 2018 году сократилось на 25,4%, сообщил депутатам Псковского областного Собрания начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор Юрий Инстранкин. Об этом с 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что 39 уголовных дел по фактам убийств направлено в суд в прошлом году. «Преступники понесли заслуженное наказание», - заверил Юрий Инстранкин.

В своем выступлении начальник ведомства сообщил, что также сократилось количеств изнасилований на 63,6%, умышленных причинений легкого вреда здоровью – на 8,8%, побоев на – 78,4%, угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – на 12,1%.

Юрий Инстранкин подчеркнул, что общее число преступлений против личности сократилось на 10%. Однако, по его словам, одновременно возросло число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 14,1%, при этом на 20% сократилось количество фактов со смертельным исходом. Отмечается рост умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью на 1,4%.

Фактов совершения убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью по мотивам межнациональной и религиозной розни в анализируемый период не зарегистрировано, добавил начальник регионального УМВД.

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