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Экономика

Путин поручил подготовить закон о господдержке инвестиций в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил в срок до 1 июля внести на рассмотрение Госдумы законопроект о мерах господдержки инвестиций в Арктике. Поручение для правительства РФ размещено на сайте Кремля, сообщает Росбалт.

В документе сказано, что в Госдуму должен быть внесен проект федерального закона, в которому будут предусмотрены специальные меры господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне. Особое внимание поручено уделить стимулирование геологоразведки и строительству объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций.

Напомним, в конце февраля Путин передал Минвостокразвития РФ функции по развитию Арктики и переименовал в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Решение принято для повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны.

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