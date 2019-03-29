В Пскове предприниматели подделали подписи жильцов дома, чтобы открыть магазин

09:59, 29 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Пскова провела проверку по обращению собственника жилого помещения в доме № 1 по улице Рокоссовского в Пскове по вопросам законности перевода квартиры на первом этаже в нежилое помещение с целью организации магазина и фальсификации протокола общего собрания собственников помещений дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Установлено, что согласно протоколу общего собрания собственников указанного жилого дома от 1 августа 2016 года ими дано согласие на уменьшение общедомового имущества в связи с переводом квартиры в нежилое помещение с целью организации магазина и устройством отдельного входа в магазин, а также на пользование частью земельного участка для обустройства крыльца в помещение магазина.

Вместе с тем в нарушение требований статьи 36, 40, 45 Жилищного кодекса Российской Федерации согласия всех собственников помещений получено не было, порядок созыва и проведения общего собрания не соблюден, ряд подписей в протоколе выполнены не собственниками помещений. По факту подделки подписей в указанном протоколе общего собрания возбуждено уголовное дело.

Прокурор Пскова обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным решения общего собрания собственников жилого дома от 1 августа 2016 года. Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Пскова.