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Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта

29-31 марта торгово-развлекательный центр «Акваполис» приглашает псковичей принять участие в развлекательных мероприятиях, сообщили Псковскому агентству информации их организаторы.

В пятницу, 29 марта, в 21:00 в ресторане «Инжир» выступит саксофонист Роман Константинов (вход свободный).

В субботе, 30 марта, в 13:00 в центральном атриуме «Акваполиса» пройдет финал проекта «NW TOP MODEL». В программе модные дефиле и развлекательные мероприятия (вход свободный). Также в субботу в 14:00 в развлекательном центре «Игродром» состоится мастер-класс «Аппликация «Весенние цветы» (вход свободный).


В 21:00 в ресторане «Инжир» споет Инна Иртюго (вход свободный).

А в воскресенье, 31 марта, в 13:00 в ресторане «Инжир» состоятся детская анимация со свинкой Пеппой, веселые опыты и аквагрим (вход свободный).

«Не забудьте выбрать понравившейся фильм и сходить в кино. А еще финальный аккорд каникул лучше поставить в аквапарке», – добавили организаторы.  

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