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Жительница Невельского района получила 6 месяцев лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов

Жительница Невельского района получила 6 месяцев лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Ранее судимая женщина не платила ежемесячно алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, не принимала мер к погашению задолженности по выплате алиментов, являясь трудоспособной, официально не трудоустроилась, на учет в Центр занятости населения не встала, добровольной материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывала.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишение свободы сроком на 6 месяцев в колонии общего режима.

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