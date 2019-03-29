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Житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково»

Ночью 31 марта 38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково», сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу аэропорта, огонь охватил будку охранника на одной из парковок. Спасатели оперативно потушили пожар, однако мужчину это не спасло.

«Причины возгорания устанавливаются. Других пострадавших нет. На работу аэропорта событие не повлияло, аэропорт работает в штатном режиме», - рассказали в «Пулково».

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