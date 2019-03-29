Житель Великих Лук обманул жителя Череповца на пять тысяч рублей

17:35, 31 марта 2019, ПАИ

Житель Великих Лук обманул жителя Череповца на пять тысяч рублей, сообщает vologda.ru.

31-летний житель Вологодской области в интернете нашёл объявление о продаже кондиционера для отечественного автомобиля. Продавец из Великих Лук заявил покупателю, что перед отправкой товара необходимо внести предоплату. Череповчанин так и сделал, переведя деньги на карту.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник может находиться в Псковской области. Стражи правопорядка выехали в Великие Луки и задержали 32-летнего подозреваемого. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.