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Житель Великих Лук обманул жителя Череповца на пять тысяч рублей

Житель Великих Лук обманул жителя Череповца на пять тысяч рублей, сообщает vologda.ru.

31-летний житель Вологодской области в интернете нашёл объявление о продаже кондиционера для отечественного автомобиля. Продавец из Великих Лук заявил покупателю, что перед отправкой товара необходимо внести предоплату. Череповчанин так и сделал, переведя деньги на карту.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник может находиться в Псковской области. Стражи правопорядка выехали в Великие Луки и задержали 32-летнего подозреваемого. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.

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