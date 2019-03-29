Четыре взрывоопасных предмета обезврежены в Псковской области в минувшие выходные

09:59, 01 апреля 2019, ПАИ

Четыре взрывоопасных предмета обнаружены в Псковской области 30 и 31 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

30 марта вблизи СНТ «Приозерное» в Новосокольническом районе группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредила минометную мину калибра 120 мм. 31 марта вблизи деревни Кислово Великолукского района был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 76 мм, а в Невеле на площади Социализма – 82-миллиметровая минометная мина. В деревне Подборовье был найден артснаряд калибра 76 мм.