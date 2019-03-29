Пскович украл велосипед и попытался убежать от полиции

17:45, 01 апреля 2019, ПАИ

Ночью 1 апреля псковские полицейские задержали 29-летнего мужчину, который украл велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 0:40 минут во дворе дома № 83 по улице Юбилейной инспекторы ДПС обратили внимание на молодого человека, который ехал на велосипеде. Заметив патрульную машину, он начал увеличивать скорость и попытался скрыться, а после бросил велосипед и стал убегать от полицейских. Инспекторы ДПС догнали его у дома № 81 по улице Юбилейной.

Задержанный пояснил, что вместе с другом украл велосипед. В ходе проверки по базам оперативного учета выяснилось, что похититель ранее был судим. Его доставили для дальнейшего разбирательства в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову.