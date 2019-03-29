Наковальню и топливо украл с дачного участка житель Локнянского района

16:59, 01 апреля 2019, ПАИ

Безработный 27-летний житель деревни Прискуха Локнянского района украл с дачного участка металлическую наковальню, а из сарая и гаража у дома - 140 литров дизельного топлива и 30 литров бензина в канистрах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление было совершено в период с 28 по 30 марта. Ущерб, нанесённый владельцу имущества, превысил 21 тысячи рублей. В ходе обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Опочецком районе с ноября 2018 года по 30 марта текущего 43-летний и 32-летние безработные мужчины сорвали навесной замок на двери дачного дома и похитили четыре аккумулятора, лебедку, нивелир, бинокль, телевизионную приставку и другое имущество. Часть похищенного полиция изъяла, ущерб устанавливается. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В Великих Луках в период с 26 декабря 2018 года по 25 марта с гаража по улице Яна Арно была украдена металлическая обшивка. Полиция установила подозреваемых, ими оказались 34-летний и 21-летний неработающие братья из Великолукского района. Похищенное они сдали в пункт приема металла. Полиция проводит проверку.

А 23-летний безработный великолучанин 31 марта проник в дом по переулку Ломоносова, выдавив оконную раму. Он украл системный блок компьютера стоимостью 17 тыс. 500 рублей. Подозреваемого задержали по «горячим следам», он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.