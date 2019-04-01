Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области

17:23, 01 апреля 2019, ПАИ

1 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ по вопросам реализации в субъектах новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На заседании под руководством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина обсуждались сложности внедрения «мусорной» реформы. Регионы, где она стартовала успешно, представили свой положительный опыт. Псковская область включена в число таких субъектов.

В соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 января регион перешел на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»). Реформа позволит организовать своевременный сбор мусора, аккуратную транспортировку, сортировку и переработку, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Псковской области реализуют комплекс мероприятий по безболезненному переходу на новую систему. В соответствии с постановлением Правительства РФ, с 1 апреля в регионе снижены тарифы регионального оператора по обращению с ТКО.

По инициативе главы региона введены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате расходов на вывоз мусора. Компенсационные выплаты установлены для более 75 тысяч жителей Псковской области.

По всем вопросам, связанным с новой системой обращения ТКО, можно обращаться на «горячую линию» регионального оператора: 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России) или администрации Псковской области: 8-8112-299-105.