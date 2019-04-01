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Экономика

Детские игрушки в России могут подорожать на 20%

Детские игрушки в России могут подорожать на 20%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ), это связано с предварительной экспертизой перед поступлением данных товаров. 

Законопроект об экспертизах разработал Минпромторг для «обеспечения безопасности жизни, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий».

Как отметили специалисты АИДТ, процедура будет стоить от 5 до 15 тысяч рублей. При этом значительные средства будут затрачены на хранение игрушек на складах во время прохождения экспертизы, которая займет 2-3 месяца.

Члены родительского сообщества считают, что представители рынка таким образом спекулируют, намеренно распуская слухи о подорожании детских игрушек. Сообщество настаивает на изъятии из магазинов опасных для детской психики товаров. 

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