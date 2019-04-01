0
19:17
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
17:23
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
21:55
Без палок в колесах
14:38
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
13:08
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
13:02
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
12:11
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Еще новости
Экономика

Более 5 млн рублей субсидий получили сельхозпредприятия Псковского района

С начала года сельскохозяйственные организации Псковского района получили более 5 миллионов рублей субсидий. Данные средства выделены из федерального и регионального бюджетов и будут направлены на поддержку в отрасли растениеводства, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации. 

Поступившие деньги предприятия направят на покупку семян, минеральных удобрений, а также средств защиты растений и топлива.

На данный момент псковские сельскохозяйственные предприятия проводят работу по подкормке минеральными удобрениями озимых культур. В частности, «Агрофирма Победа» продолжает собирать и продавать овощи. К этому дню уже собраны 114,4 тонн овощей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
01 апреля 2019
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
01 апреля 2019
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
28 марта 2019
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
28 марта 2019
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
28 марта 2019
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
28 марта 2019
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
27 марта 2019
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»

Идет загрузка...