Более 5 млн рублей субсидий получили сельхозпредприятия Псковского района

11:00, 02 апреля 2019, ПАИ

С начала года сельскохозяйственные организации Псковского района получили более 5 миллионов рублей субсидий. Данные средства выделены из федерального и регионального бюджетов и будут направлены на поддержку в отрасли растениеводства, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Поступившие деньги предприятия направят на покупку семян, минеральных удобрений, а также средств защиты растений и топлива.

На данный момент псковские сельскохозяйственные предприятия проводят работу по подкормке минеральными удобрениями озимых культур. В частности, «Агрофирма Победа» продолжает собирать и продавать овощи. К этому дню уже собраны 114,4 тонн овощей.