Очевидцев наезда на 7-летнего мальчика ищет полиция в Пскове

11:46, 02 апреля 2019, ПАИ

В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 марта в 11:10 у дома № 100 по улице Советской неустановленный автомобиль сбил ребенка, который вышел из-за припаркованной машины на проезжую часть. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший с переломами доставлен в больницу.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.