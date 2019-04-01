775 тысяч будет стоить капремонт крыши склада и пристройки к общежитию ИК-5 в Великих Луках

15:18, 02 апреля 2019, ПАИ

Капитальный ремонт кровли здания склада ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках намерено провести региональное ведомство. Соответствующий аукцион на выполнение капремонта опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 311 тысяч 20 рублей, источник финансирования - федеральный бюджет на 2019 год.

Также будет проведён капитальный ремонт мягкой кровли пристройки к общежитию для осужденных ИК-5. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта равна 464 тысячяч 933 рублям, средства будут предоставлены из федерального бюджета.

Аукционы пройдут в электронной форме 15 апреля. По условиям контрактов работы должны быть завершены до 15 июля.