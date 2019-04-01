0
19:17
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
17:23
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
21:55
Без палок в колесах
14:38
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
13:08
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
13:02
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
12:11
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Еще новости
Экономика

775 тысяч будет стоить капремонт крыши склада и пристройки к общежитию ИК-5 в Великих Луках

Капитальный ремонт кровли здания склада ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках намерено провести региональное ведомство. Соответствующий аукцион на выполнение капремонта опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 311 тысяч 20 рублей, источник финансирования - федеральный бюджет на 2019 год.

Также будет проведён капитальный ремонт мягкой кровли пристройки к общежитию для осужденных ИК-5. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта равна 464 тысячяч 933 рублям, средства будут предоставлены из федерального бюджета.

Аукционы пройдут в электронной форме 15 апреля. По условиям контрактов работы должны быть завершены до 15 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
01 апреля 2019
Более 5 млн евро получат Псковская область и Сетомаа по программе «Россия — Эстония»
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
01 апреля 2019
Михаил Ведерников представил в Минприроды опыт реализации «мусорной» реформы в Псковской области
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
28 марта 2019
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
28 марта 2019
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
28 марта 2019
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
28 марта 2019
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
27 марта 2019
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»

Идет загрузка...