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Экономика

Сертификат о продлении взаимодействия с финско-российской торговой палатой получила ОЭЗ «Моглино»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Моглино» получила сертификат, который продлевает взаимное сотрудничество с финско-российской торговой палатой. Таким образом, «Моглино» будет продолжать участвовать в мероприятиях SVKK Club в 2019 году, сообщается на официальном сайте ОЭЗ «Моглино».

С помощью финско-российской торговой палаты «Моглино» будет продолжать обмениваться опытом и решать актуальные бизнес-задачи. Эксперты отмечают, что без участия в таких объединениях очень трудно устанавливать и налаживать деловые контакты, в том числе и международные.

В прошлом году специалисты «Моглино» уже участвовали в профессиональных и отраслевых мероприятиях финско-российской палаты. Кроме того, представители псковской особой экономической зоны посетили и Финляндию в составе российских предпринимателей.

Руководство «Моглино» отмечает, что особой экономической зоне нужно и дальше искать и привлекать потенциальных резидентов. Этому и может помощь сотрудничество с финско-российской торговой палатой. На данный момент в «Моглино» уже работает один финский завод. Это предприятие по производству лакокрасочных изделий «Нор-Маали».

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