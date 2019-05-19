0
13:50
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
10:44
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
21:22
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
17:34
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
15:54
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
15:37
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
10:24
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

Из-за курения житель Пушкиногорского района сгорел в собственном доме

19 мая в 19:30 в Пушкиногорском районе в деревне Дятлы в жилом доме сгорела кровля, огонь повредил баню. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожаре погиб 58-летний хозяин дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В 12:38 в Великих Луках на проспекте Гагарина в многоквартирном доме в подъезде сгорела детская коляска, была закопчена лестничная клетка. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

20 мая в 0:16 в Острове-2 на улице Шумейко в жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате сгорела кровать. В Островскую межрайонную больницу был доставлен 73-летний хозяин квартиры с отравлением продуктами горения. Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 6 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
19 мая 2019
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
19 мая 2019
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
18 мая 2019
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
17 мая 2019
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
17 мая 2019
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
17 мая 2019
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
17 мая 2019
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС
16 мая 2019
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС

Идет загрузка...