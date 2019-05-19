Из-за курения житель Пушкиногорского района сгорел в собственном доме

09:39, 20 мая 2019, ПАИ

19 мая в 19:30 в Пушкиногорском районе в деревне Дятлы в жилом доме сгорела кровля, огонь повредил баню. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожаре погиб 58-летний хозяин дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В 12:38 в Великих Луках на проспекте Гагарина в многоквартирном доме в подъезде сгорела детская коляска, была закопчена лестничная клетка. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

20 мая в 0:16 в Острове-2 на улице Шумейко в жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате сгорела кровать. В Островскую межрайонную больницу был доставлен 73-летний хозяин квартиры с отравлением продуктами горения. Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 6 человек.