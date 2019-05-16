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Экономика

В Пскове ищут подрядчика на выполнение 1-го этапа реконструкции улицы Поземского

В Пскове ищут подрядчика на выполнение 1-го этапа реконструкции улицы Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 354 млн 467 тыс. 490 рублей. Источник финансирования - федеральные бюджет и бюджет Псковской области на 2019-2020 годы. Средства предусмотрены в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Проведение аукциона запланировано на 10 июня.

Работы будут выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной   ООО «СтройДорМост Проект» в 2018 году. Реконструкция затронет улицу Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы; подход к Советскому (Троицкому) мосту; сквер около объекта церкви Косьмы и Дамиана с Примостья; площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого (от Поземского до Первомайской), улицу Набат (от Поземского до Первомайской), проезд к районной поликлинике, улицу Герцена ( тротуары, обустройство велодорожек), набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей). 1-й этап реконструкции завершится к 1 декабря 2020 года.

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