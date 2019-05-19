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Квартирант оставил великолучанина без имущества

35-летний житель Великих Лук разместил в интернете объявление о посуточной сдаче квартиры внаём. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и заявил, что хочет снять жилье.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сделка состоялась, но, когда через сутки великолучанин пришел к новому жильцу, оказалось, что вместе с мужчиной из квартиры исчезли телевизор, цифровая приставка, постельное белье с подушками и одеялами. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В краже подозревается безработный, судимый житель Великих Лук. В настоящее время ведется его розыск.

В ночь на 17 мая в Великих Луках неизвестный проник в автомобиль ГАЗ, стоявший на улице Пушкина и похитил фотоаппарат, а также ключи от другой автомашины. Злоумышленник скрылся, но сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого в этом преступлении. Им оказался безработный, ранее судимый 26-летний великолучанин. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.

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