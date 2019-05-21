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Экономика

Порядка 24 млн россиян скрывают данные о доходах

Данные о страховых взносах и стаже не предоставляют 24 млн россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

По предварительным данным Росстата на 2019 год, численность трудоспособного населения в стране составляет 81,3 млн граждан. В Минтруда отметили, что чуть больше 800 тысяч человек официально зарегистрированы безработными, еще 2,4 млн россиян — неработающие инвалиды. При этом данные о доходах поступают в Пенсионный фонд от 54 млн граждан трудоспособного возраста, а оставшиеся 24 млн, по подсчетам, либо не работают, либо получают зарплату «в конверте».

Эксперты считают, что точно назвать число таких россиян невозможно, но их общий потенциальный теневой доход может достигать 12 трлн рублей. Таким образом, ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов, что составляет около трети доходной части федеральной казны. 

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