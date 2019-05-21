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Политика

Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе

Встречу с избирателями в деревне Гультяи провел участник предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района Иван Штылин. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении партии, на встрече с жителями муниципалитета обсуждались вопросы доступности здравоохранения, состояние дорожной сети, кадровые проблемы в соцсфере.

«Школа и дом культуры - это центр жизни на селе! Мы должны совместно с главами волостей и депутатским корпусом в дальнейшем создать такие условия, чтобы жители посёлка имели качественную инфраструктуру, а ученики полюбили свою родину и после получения среднего и высшего образования вернулись обратно и работали здесь. Для этого нужны рабочие места. Считаю, что развитие сельского хозяйства и туризма в таком районе, как Пустошкинский, где уникальная природа, - наиболее перспективные направления на ближайшее будущее», - уверен Иван Штылин.

Речь также шла о перспективах сельского дома культуры, где необходимо произвести ремонт кровли и установить современное оборудование. Претендент на выдвижение в главы района рассказал об успешном опыте других муниципалитетов, которые реализовали подобные мероприятия в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», и предложил подготовить необходимую заявку.

Ещё одна встреча участников партийной процедуры с населением пройдет 21 мая в 16:00 в районном центре культуры.

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