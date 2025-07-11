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Политика

Михаил Ведерников улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся на три строчки в медиарейтинге глав регионов СЗФО и занял седьмое место по итогам июня. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Лидером медиарейтинга в СЗФО в июне стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором месте – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на третьем – губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 51-е место (+20 позиций за месяц). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на третьем – врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 105 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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