Радикальные решения по защите туроператоров готовят депутаты Северо-Запада

18:31, 21 мая 2019, ПАИ

Члены постоянного комитета по культурной политике и туризму Парламентской ассоциации Северо-Запада предложили снизить сумму взноса в резервный фонд и размер финансовых гарантий для туроператоров, которые не отправляют туристов за пределы страны самолетами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, во время обсуждения депутаты договорились доработать идею и к следующему заседанию подготовить ещё более радикальное решение.

Инициативу представил председатель комитета, вице-спикер псковского парламента Виктор Остренко. По его словам, размер ежегодных взносов туроператоров прописан в законе и зависит от количества туристов, отправленных оператором за границу и общей цены туристического продукта. Суммы взносов варьируются от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, законодатель предусмотрел финансовое обеспечение ответственности туроператора – здесь речь идёт о суммах от 500 тысяч до 50 млн рублей.

Виктора Остренко заявил, что установленное законодательством количество туристов существенно выше вероятного выезда жителей большинства регионов за его пределы. Абсолютное большинство региональных туроператоров обслуживают до 1000 человек в год. Большинство туров – автобусные. А высокая стоимость фингарантий и взносов в фонды существенно влияет на себестоимость туристского продукта.

В Северо-Западном федеральном округе туроператоры по выездному туризму официально зарегистрированы только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Псковской и Калининградской областях. В Псковской области деятельность по выездному туризму осуществляют всего 5 туроператоров – большинство из них отправляют 300-400 туристов в год и имеют обороты на уровне 1,5 млн рублей в год. В Калининградской области работают 12 туроператоров по выездному туризму – в среднем фирмы отправляют 600 человек в год.

«Законопроект для нас очень актуальный, - отметила генеральный директор «Континент Тур» Светлана Баранова, приехавшая в Калининград из Пскова для участия в заседании.- Большинство туроператоров не даёт больших объёмов. А вместе с тем, помимо фонда резервного, который мы формируем, есть ещё фонд персональной ответственности и финансовые гарантии, которые мы оплачиваем страховым компаниям. Финансовые гарантии – это самая злободневная проблема, с которой сталкиваются и туристы, превращающиеся в жертв разорившихся туристических компаний, точно также и туроператорские компании становятся жертвами разорившихся страховых компаний, лишённых лицензий».

Руководитель ООО «Калининградские курорты Александр Козырицкий согласился с псковской коллегой. «Мы давно уже пришли к выводу, что нужно разделить тех, кто возит авиатурами, и тех, кто автобусами. Если автобус сломался, приходит другой – и вопрос решается. Страховки не нужны. Отчисление в 300 тысяч многие турфирмы просто вышибло. Их количество сократилось в разы», - поделился представитель турбизнеса.

Существующие законодательные требования уже привели к тому, что в приграничных регионах – республике Карелии и Мурманской области нет ни одного официально работающего туроператора по выездному туризму, вместе с тем, на рынке широко представлены туры в Финляндию и Норвегию.

Депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова, более 10 лет возглавляющая Ассоциацию предприятий индустрии туризма Калининградской области, сообщила, что Всероссийский союз страховщиков уже внёс предложение в Государственную Думу об отмене финансовых гарантий. «У нас три фирмы соскочили с финансовых гарантий, им три раза в год приходится покупать страховку. Надо принимать радикальные решения», - предложила Тамара Торопова.

Члены комитета согласились, что снижение суммы взноса в резервный фонд и размера финансовых гарантий для туроператоров, не отправляющих туристов за пределы страны авиационным транспортом, не решит ситуацию – система показала себя неэффективной, и с учётом сложившихся условий её целесообразно отменить.

Председатель комитета Виктор Остренко предложил коллегам запросить актуальную информацию у представителей турбизнеса в субъектах и сформулировать свои предложения. К обсуждению законодательной инициативы депутаты вернутся на следующем заседании.