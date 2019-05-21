Во всероссийских «Играх отважных» приняли участие опочецкие школьники

10:09, 22 мая 2019, ПАИ

10-классники из Опочецкого района приняли участие в Спортивном фестивале Российского движения школьников, который завершился 20 мая в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Опочецкие учащиеся представили регион в проекте «Игры отважных», который является своего рода аналогом «Гонки героев», адаптированным под возможности старших школьников. Ребята прошли трассу из 11 препятствий, среди которых были «Ров», «Паутина», «Двускатная крыша», «Полярная стена». В первый день опочане участвовали в квизах по здоровому образу жизни, где заняли первое место. По итогам соревнований представители Псковской области заняли 9 место из 10. Всем спортсменам вручили памятные сертификаты и сувениры участников Всероссийского фестиваля «Игры отважных».

Всего всероссийские финалы 4-х спортивных проектов собрали более 300 школьников из 43 регионов России. Главный день спортфеста прошёл в московском парке «Сокольники». Для участников и гостей были организованы мастер-классы по разным видам спорта от именитых спортсменов. «Зарядку с чемпионом» провёл чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун. По мнению фигуриста, чтобы было не лень вставать на зарядку, она должна войти в привычку.

На футбольном поле ребята встретились с Евгением Алдониным, Дмитрием Сенниковым и Алексеем Медведевым. Футболисты показали собравшимся техники владения мячом и провели полноценную тренировку, которая завершилась товарищеским матчем. Дмитрий Сенников отметил, что спорт помогает развиваться всегда, даже тем, кто не станет профессиональным спортсменом.

На баскетбольной площадке школьникам дал советы экс-игрок национальной сборной, призер Универсиады, обладатель Кубка России Владимир Дячок. Он заявил, что рад обучать ребят, которые первый раз взяли мяч в руки.

Кроме того, были организованы площадки по флэтболу, бадминтону, стритболу, мастер-классы по брейк-дансу, скейтборду и сумо.

В последний день участники соревнований побывали на экскурсии в спорткомплексе «Лужники».