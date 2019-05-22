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Общество

Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее

Псковский государственный университет становится всё популярнее, заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 мая. Она выразила уверенность, что перемены в ПсковГУ будут способствовать повышению внимания местных выпускников к этому учебному заведению.

При этом Анна Кузыченко рассказала, что псковские выпускники школ часто уезжают на учебу в Санкт-Петербург, Москву и Тверь, а также подают документы на поступление и в учебные заведения Псковской области, поскольку абитуриенты могут подавать пять комплектов документов.

Начальник управления образования администрации Пскова сообщила, что выпускников педагогических специальностей становится меньше. По ее словам, в ПсковГУ востребованы определенные специальности, не связанные с педагогикой. Анна Кузыченко пояснила, что выпускники педагогических направлений не спешат пойти в педагогическую деятельность, поскольку для них школа и детский сад – последнее место в выборе профессии.

Она заверила, что нет острой проблемы в школах, имеются кадры и все ставки закрывают. «Учебный год начнем без проблем», – подчеркнула она.

Анна Кузыченко добавила, что требуется только один учитель начальных классов в инженерно-лингвистическую гимназию.

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