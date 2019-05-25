Забег «Старая крепость» возобновится в Печорах

10:18, 25 мая 2019, ПАИ

25 мая в 12:00 в Печорах состоится легкоатлетический забег «Старая крепость», сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первый такой забег состоялся в 1990 году, он проводился до 2012 года, после традиция прервалась. Инициатором возобновления забега в этом году стал коллектив Печорской детско-юношеской спортивной школы.

Старт запланирован на 12:00 на городском стадионе. Участникам предстоит кросс-ходьба по улицам города вблизи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Длина дистанции составит 2,4 км. Организаторы уточнили, что те, кто не может бежать, будет идти пешком.

Принять участие в пробеге сможет любой желающий, не имеющий медицинских противопоказаний. Планируется сформировать 11 возрастных групп, в отдельной группе будут соревноваться люди с ограниченными возможностями здоровья». Участие – бесплатное. Есть возможность зарегистрироваться перед началом соревнования. В этом году ожидается участие не менее 800 человек.

Победители и призеры в каждой группе получат грамоты и медали. Также предусмотрены награждения по номинациям: «Самые опытные участники забега», «Самая большая семья - участница забега», «Первый зарегистрированный участник забега». Организаторы планируют поздравить и тех, кто отмечает день рождения 25 мая.

Кроме того, в рамках пробега пройдет розыгрыш призов по нагрудным номерам и акция ГТО «Рекорды».

Для участников забега выступят танцевальные и вокальные коллективы.

Организаторы надеются, что легкоатлетический забег «Старая крепость» вновь станет ежегодным, и «этот праздник спорта, как и прежде, будет объединять семьи, коллективы, представителей разных поколений, а также станет стимулом здорового образа жизни».