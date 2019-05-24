Михаил Ведерников: У Псковской области нет проблем со строительством жилья

13:39, 24 мая 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил журналистам Москвы, что в регионе нет проблем со строительством жилья. Информация об этом прозвучала в рамках обсуждения темы привлечения кадров в Псковскую область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители СМИ поинтересовались: «Вы планируете привлекать столько специалистов, строите новые предприятия, а есть ли, где жить всем этим людям?»

В ответ губернатор подчеркнул, что в регионе сложилась сильная команда строительных компаний, возводится современное жилье, сейчас активно застраивается поселок Борисовичи, который уже примкнул к границам Пскова. Он отметил, что стройку ведет областная строительная компания, возводится жилье разной ценовой категории.

Глава региона добавил, что еще на этапе обсуждения новых инвестпроектов продумывается вопрос размещения привлекаемых специалистов, в том числе, для работы на заводах, которые возводятся на территории ОЭЗ «Моглино».