0
10:44
Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:51
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
07:23
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
21:33
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
21:11
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
21:00
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
20:31
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
Еще новости
Общество

Процедуру прохождения медкомиссии планирует ужесточить Минобороны РФ

В России Министерство обороны может ужесточить процедуру прохождения медицинской комиссии. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, соответствующие поправки предложено внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Предложение доработают до конца мая, где полномочия призывных комиссий будут расширены. Теперь дважды в год во время призывных комиссий врачи смогут перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников. Заключения гражданских медиков члены комиссии смогут ставить под сомнения, а призывников - отправлять на обследование в госпитали.

Некоторые эксперты считают, что это навредит тем молодым людям, у которых действительно диагностирована инвалидность или другие серьезные заболевания.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. В армию отправятся около 135 тыс. призывников, из Псковской области - порядка 900 человек. В этом году начинает действовать подписанный президентом РФ 18 марта закон о дополнительной отсрочке от призыва для тех граждан, кто проходит обучение по программам среднего профессионального образования. Призывники также теперь смогут вставать на учет в военном комиссариате по месту жительства или пребывания независимо от наличия регистрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 мая 2019
Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
27 мая 2019
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
27 мая 2019
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
26 мая 2019
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
26 мая 2019
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
26 мая 2019
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
26 мая 2019
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»
26 мая 2019
Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»

Идет загрузка...