Процедуру прохождения медкомиссии планирует ужесточить Минобороны РФ

09:30, 27 мая 2019, ПАИ

В России Министерство обороны может ужесточить процедуру прохождения медицинской комиссии. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, соответствующие поправки предложено внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Предложение доработают до конца мая, где полномочия призывных комиссий будут расширены. Теперь дважды в год во время призывных комиссий врачи смогут перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников. Заключения гражданских медиков члены комиссии смогут ставить под сомнения, а призывников - отправлять на обследование в госпитали.

Некоторые эксперты считают, что это навредит тем молодым людям, у которых действительно диагностирована инвалидность или другие серьезные заболевания.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. В армию отправятся около 135 тыс. призывников, из Псковской области - порядка 900 человек. В этом году начинает действовать подписанный президентом РФ 18 марта закон о дополнительной отсрочке от призыва для тех граждан, кто проходит обучение по программам среднего профессионального образования. Призывники также теперь смогут вставать на учет в военном комиссариате по месту жительства или пребывания независимо от наличия регистрации.